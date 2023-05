“C’è qualcuno che ascolta il mio grido? Giobbe e l’enigma della sofferenza”: la mostra si presenta al Teatro Verdi

In occasione della festa del Patrono di Forlimpopoli verrà allestita nella Basilica di San Rufillo la mostra “C’è qualcuno che ascolta il mio grido? Giobbe e l’enigma della sofferenza”, che sarà visitabile dall’11 al 19 maggio.

Prima dell’inaugurazione ufficiale, la mostra sarà presentata al Teatro Verdi mercoledì 10 maggio alle ore 20.45 in un incontro in cui prenderanno parola per uno scambio di idee e opinioni Frate De Carlo Giuseppe, docente di Scienze bibliche all’Issr di Forlì, Dott. Maltoni Marco, Direttore Cure Palliative Romagna, Dott.ssa Tenti Valentina, Unità Cure Palliative Romagna, Dott. Melazzini Mario, Direttore Presidio Ospedaliero E. Morelli di Sondalo. Argomento della discussione incentrato sul tema stesso della mostra sarà il problema del male e della sofferenza innocente in relazione all’esistenza di un Dio buono.

Per maggiori informazioni 3495860527