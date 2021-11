"C'era una volta l'Italia": il racconto del paese negli anni '20, '30 e '40, attraverso le canzoni

Giovedì 25 novembre, alle 21.15, la Sala San Luigi di Forlì ospita "C'era una volta l'Italia", uno spettacolo musicale di e con Gabriele Graziani che attraversa l'Italia dagli anni '20 agli anni '40, presentato da Associazione Culturale Direzione21. Musica dal vivo, eseguita dagli Amarcord. Le più belle canzoni d'amore di quei tempi, interpretate da quattro giovani voci femminili.

"C'era una volta l'Italia" è un progetto musicale che racconta l'Italia degli anni '20, '30 e '40 attraverso le canzoni, quelle che passava la radio e che tutti canticchiavano in casa e per strada: “Come pioveva”, “Baciami piccina”, “Mille lire al mese”, “Maramao perché sei morto”. E' uno spettacolo musicale in cui si usa la nostalgia senza essere nostalgici, uno spettacolo in cui ritroviamo i nostri nonni, la guerra, la resistenza, la liberazione, l'amore, l'uomo e la donna di un'Italia di circa 100 anni fa, un'Italia che oggi non c'è più ma che per questo è più interessante e importante rileggere e proporre alle nuove generazioni.

Info e prenotazioni: 0543 702562; ass.direzione21@gmail.com

Per l'accesso allo spettacolo saranno applicate le normative anti Covid, legate all'utilizzo del Green Pass.