"Chi burdèl de paciùg", il calendario benefico nato da un'idea di 4 amiche. E ci sarà anche una grande festa

"Chi burdèl de paciùg". E il titolo dell'iniziativa solidale nata dall’idea di quattro amiche che risiedono in uno dei comuni maggiormente colpiti dall’alluvione, Forlì.

Mary, Gaia, Debora e Alessandra il 21 Maggio, pochi giorni dopo l’alluvione, sono andate anche loro ad aiutare le famiglie colpite, ma allo stesso tempo avevano uno scopo ben preciso, quello di immortalare con delle foto, un giorno dei tanti in cui si è cercato di “spalare” via, questa calamità dalle nostre strade, dalle case e soprattutto dai nostri cuori.

Queste immagini sono diventate un calendario del Nuovo Anno, il 2024, dedicato proprio agli angeli del fango, ai ragazzi, ai “Chi Burdel de Paciug”; con l’auspicio che porti serenità, gioia e rinnovata speranza per il futuro. "Con l'aiuto di amici colleghi aziende e privati, sono state raccolte donazioni con le quali sono stati stampati, divulgati, distribuiti e ristampati - raccontano -. Tutto ciò che è stato raccolto e che si raccoglierà sarà interamente devoluto al Comune di Forlì per alle famiglie e le attività forlivesi colpite dall’alluvione".

E ci sarà anche un grande evento per presentare questo progetto, "nato dal cuore e dall’amore per la nostra città". Avrà luogo domenica 18 giugno dalle 18:30 alla Collina dei Conigli (Parco Urbano), con numerose attività e spettacoli grazie a Qaos Gruppo Teatrale, Il Sicomoro e Compagnia dell'Anello; e ancora Roberto Zambelli ed i suoi burattini per i più piccoli, musica live con Giulia, Pietro & Davide Castagnoli DJ e Danandre. "Oltre a godere dell’intrattenimento sarà possibile bere e mangiare e acquistare il calendario, contribuendo attivamente alla raccolta fondi. Un piccolo gesto per un grande aiuto". All'evento parteciperanno anche il sindaco Gian Luca Zattini e il consigliere comunale Albert Bentivogli.