"Si torna in scena con rinnovato entusiasmo": riparte l’attività del Teatro Diego Fabbri, il ricco calendario di fine primavera

Riparte l'attività del Teatro Diego Fabbri. "La riapertura segna un primo importante passo per la ripresa delle attività teatrali in città, che proseguirà con l’ampia programmazione estiva all’Arena San Domenico", annuncia l'assessore alla Cultura, Valerio Melandri. Alla luce del decreto legge del 22 aprile che consente - in zona gialla - la riapertura dei luoghi di spettacolo al pubblico con una capienza non superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata, l’attività del Teatro Diego Fabbri riparte con il recupero degli spettacoli sospesi lo scorso autunno per le rassegne "Aperture comiche", "Aperture contemporanee" e "Family", i cui appuntamenti serali (ad eccezione, quindi, del Family) andranno in scena alle ore 20.15 nel rispetto degli orari previsti dall’attuale coprifuoco vigente.

"Le premesse non erano buone, ma con l’ultimo provvedimento in materia di riaperture del Governo Draghi, anche a Forlì siamo nelle condizioni di poter riaprire il nostro amato teatro comunale - afferma Melandri -. Il Diego Fabbri sarà un Teatro sicuro; tutti i protocolli previsti saranno strettamente osservati per la tutela sanitaria del pubblico, degli artisti e del personale tecnico. La ripartenza di questi luoghi e il rientro in scena dei suoi straordinari attori, è motivo di grande gioia per questa Amministrazione. Insieme al pubblico e agli addetti ai lavori, abbiamo atteso con profonda trepidazione il ‘risveglio’ del mondo dello spettacolo costretto, per troppo tempo, a calare il sipario per colpa del Covid. Finalmente potremo tornare a godere, in assoluta sicurezza, della bellezza dei nostri teatri, delle performance dei suoi artisti e dell’unicità delle emozioni suscitate dalle esibizioni dal vivo".

Nei mesi di maggio e giugno gli spettacoli annunciati potranno finalmente andare in scena (con qualche piccola, inevitabile variazione rispetto a quanto presentato in settembre) e arriveranno a Forlì alcuni grandi nomi delle scene teatrali italiane: Alessandro Bergonzoni, Lella Costa, Simone Cristicchi, Gioele Dix, Davide Enia, Drusilla Foer, Ivano Marescotti, Maria Pia Timo, Vito, oltre ad alcune delle migliori produzioni Teatro per Ragazzi di Accademia Perduta. Si partirà proprio con queste ultime, in scena la domenica mattina, per la rassegna "Family" con tre applauditi spettacoli di Accademia Perduta, in scena alle ore 11 e a ingresso gratuito: "Valentina vuole", "Jack e il fagiolo magico" e "Zuppa di sasso".

Le "Riaperture Comiche", presentate su due serate per ogni titolo, saranno inaugurate da Maria Pia Timo in "Una donna di prim’ordine", a cui seguiranno Vito ("Storie della Bassa"), Alessandro Bergonzoni ("Trascendi e sali") e Ivano Marescotti ("La lingua neolat-r-ina"), quest’ultimo in sostituzione del previsto spettacolo con Frank Matano, la cui tournée è stata annullata a livello nazionale.

Le "Riaperture moderne", con spettacoli di drammaturgia contemporanea, offriranno un cartellone composto da cinque appuntamenti inaugurati da Simone Cristicchi in "Esodo"; seguirà Davide Enia in "Maggio’43", Lella Costa con "La vedova Socrate", omaggio al genio di Franca Valeri, Drusilla Foer in "Eleganzissima" e Gioele Dix in "Vorrei essere figlio di un uomo felice".

Il programma

RI-APERTURE FAMILY



a ingresso gratuito (ore 11)

Domenica 9 maggio

ACCADEMIA PERDUTA/PROGETTO G.G.

Valentina vuole

Domenica 16 maggio

ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI

Jack e il fagiolo magico

Domenica 23 maggio

ACCADEMIA PERDUTA/

TCP tanti cosi progetti

Zuppa di sasso

RI-APERTURE COMICHE

Martedì 11 e mercoledì 12 maggio

Spettacoli.Pro

MARIA PIA TIMO

Una donna di prim’ordine di Roberto Pozzi e Maria Pia Timo

regia di Roberto Pozzi

Martedì 18 e mercoledì 19 maggio

Cronopios

VITO

Storie della Bassa

di Maurizio Garuti

Martedì 1 e mercoledì 2 giugno

Pataka

IVANO MARESCOTTI

La lingua neo lat®ina

di Maurizio Garuti

Mercoledì 23 e giovedì 24 giugno

Allibito Srl

ALESSANDRO BERGOZONI

Trascendi e sali di Alessandro Bergonzoni

regia di Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi

RI-APERTURE MODERNE

Venerdì 14 maggio

Corvino Produzioni

SIMONE CRISTICCHI

Esodo di Simone Cristicchi

Giovedì 27 maggio

Fondazione Sipario Toscana e Accademia Perduta/Romagna Teatri

DAVIDE ENIA

maggio’43

Lunedì 31 maggio

Centro Teatrale Bresciano

Mismaonda

LELLA COSTA

La vedova Socrate di Franca Valeri

regia di Stefania Bonfadelli

Data in via di definizione

Best Sound

DRUSILLA FOER

Eleganzissima di Drusilla Foer

direzione artistica di Franco Godi

Mercoledì 30 giugno

Giovit

GIOELE DIX

Vorrei essere figlio di un uomo felice di Gioele Dix