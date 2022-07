Cantare al chiaro di luna nel parco delle Foreste Casentinesi: il Teatro Zigoia propone "La notte dei canti in cerchio"

Sabato 16 luglio, presso la valle di Pietrapazza, si terrà "La notte dei canti in cerchio" del Teatro Zigoia. Un'esperienza unica, per cantare al chiaro di luna avvolti dalla natura nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Il pubblico si trasformerà pian piano in coro ripetendo le proposte guidate dal conduttore/direttore. La partecipazione è aperta a tutti, persone di ogni età e nazionalità, senza necessità di esperienza in campo canoro o musicale. La pratica dei canti in cerchio o circlesong ha origini antiche, era diffusa in molte culture tradizionali dove i canti venivano trasmessi oralmente.

L’evento sarà diretto da Teatro Zigoia e dal cantante polistrumentista Oskar Boldre insieme ai cori Ancore D’Aria e Goccia di Voci e 10 direttori di circlesong provenienti da Italia, Svizzera, Brasile, Filippine, Francia: Marilena Anzini, Gael Aubrit, Chiara Cortez, Luisa Cottifogli, Daphne Nisi, Charles Raszl, Costanza Sansoni, Lorenzo Sansoni, Clara Tadini. Sarà la prima Circlesong in Europa che durerà una notte intera.

Informazioni: possibilità di pernottare con cena e colazione Prezzi popolari: circlesong+tenda+cena: 15€ // circlesong+rifugio+cena: 20€. Possibilità di partecipare a Escursione Teatrale 15, 16, 17 luglio (evento a numero chiuso): 3 giorni di teatro, musica e movimento + circlesong: 75€. Prenotazione obbligatoria info@teatrozigoia.org. In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro Mentore di Santa Sofia