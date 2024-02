"Canto e Cuntu": le donne si raccontano tra parole e musica alla Fabbrica delle Candele

Parole e musica per un viaggio semiserio tra le riflessioni delle donne sulle proprie condizioni di vita nel pubblico e nel privato, in un progressivo smarcamento dagli stereotipi dei ruoli e dei sentimenti e dai condizionamenti del pensiero maschile. Monologo di Mariolina Coppola; accompagnamento musicale di Marco Versari e Lara Mengozzi. In scena alla Fabbrica delle Candele il 2 marzo alle ore 16,30, ingresso gratuito.