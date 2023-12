Christmas party under 14 al Controsenso: sano divertimento senza pericoli, per i ragazzi delle scuole

Prezzo non disponibile

Domenica 17 dicembre ritorna il Christmas Party under 14, un pomeriggio in discoteca all’insegna del sano divertimento. La scuola media Caterina Sforza insieme ad altre scuole di Forlì e dintorni e a diverse associazioni genitori delle stesse, conferma il loro sostegno al progetto "Big Fun No Trip" di Matilde Montanari (foto).

Questa domenica arriva il Sunday Club pomeridiano di puro divertimento, in collaborazione con la discoteca Controsenso e con gli allievi dj di Cosascuola Music Academy che, a partire dalle 16:30, faranno ballare i ragazzi. Non mancheranno i popcorn, i cocktail rigorosamente analcolici e la lotteria di Natale.

Biglietti in prevendita presso la pizzeria Ciliegino in via A Volta Forlì o al seguente link : https://www.ticketsms.it/event/Christmas-Party-Controsenso-Club-2023-12-17