Cinema gratis sotto le stelle per i comuni cilpiti dall'alluvione: tre serate a Predappio

Tre serate interamente dedicate al cinema per un’iniziativa di Mic Anec che, ai comuni dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione, dedica un totale di 50 serate sotto le stelle di cinema, musica, poesia, recital in 17 comuni per tutto il mese di agosto.

A Predappio il 10 agosto, al numero 25 della Strada provinciale di Fiumana, si ride con il film “Riunione di famiglia”, il terzo episodio di quella che è diventata una mini-saga cominciata con lo spassoso “Non sposate le mie figlie”, dove il comico Christian Clavier è mattatore di una storia di accettazione obtorto collo della Francia multietnica. L’11 agosto à la volta di “Il talento di Mr Crocodille”, un film per famiglie ispirato alla serie di libri per bambini di Bernard Waber, best seller nei paesi anglosassoni. Il 12 agosto, in piazzale Isonzo n. 13, si proietta “Argonuts – Missione Olimpo”, dove gli autori della fortunata serie “Vita da giungla" ripropongono la medesima formula di un’animazione digitale adatta soprattutto ai bambini riprendendo il mito di Giasone e del Vello d’oro dove il centro della scena è occupato da buffi e intraprendenti animali. Spettacolo unico ore 21.15.

Inoltre, sempre nelle serate del 10-11-12 agosto spettacoli dal vivo con, rispettivamente: jazz/blues con Luisa Cottofogli e Gabriele Bombardini; pop jazz con Sara Zannoni e Simone Rostellato; Serta cinepoeti con Davide Rondoni.

L’ngresso gratuito.

La rassegna è promossa da ministero della Cultura - direzione generale cinema e audiovisivo in collaborazione con Anec, con il supporto di Anec Emilia Romagna e Agis e il coordinamento e la collaborazione di Federazione Spettacolo dal Vivo, Accademi Perduta Romagna Teatri, Emilia Romagna Concerti, Emilia Romagna Festival, La Corelli.