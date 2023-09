A Civitella partono eventi e celebrazioni per il Patrono S. Michele

A Civitella di Romagna, in occasione della festa del Patrono San Michele, si susseguono per tutto il mese una serie di eventi e celebrazioni religiose. Si parte sabato 16, alle ore 20.30, nel cortile della chiesa di San Michele, con una spassosa commedia dialettale in tre atti della compagnia teatrale Cumpagni dla parochia di Carpena dal titolo “Eredité Maledetta”. Domenica 17, presso la tensostruttura del Santuario della Suasia, giornata dedicata a bimbi e famiglie con giochi e animazione a partire dalle 15.30.



Venerdì 22, nella chiesa di San Michele, alle 17, Santa Messa per anziani e ammalati con unzione degli infermi. A seguire, alle 18, inaugurazione della mostra fotografica “Civitella ieri e oggi 2013-2023” nel salone parrocchiale con rinfresco per i presenti.Sabato 23, in Piazza Matteotti, dalle 16 stand gastronomico con piadina e poi alle 21 appuntamento con il “Variety Show” a cura del gruppo “Giovani Civitellesi” e della banda comunale N. Maurizi. La serata sarà un susseguirsi coinvolgente e divertente di esibizioni canore e non solo. (Chiunque voglia esibirsi sul palco in performance artistiche di ogni tipo e fare parte della serata può iscriversi allo show contattando il 3384075937). Domenica 24, ore 11, Santa Messa solenne per le famiglie e ricordo degli anniversari di Matrimonio. Dalle 8 alle 17, sotto le pensiline del bus di fronte alla chiesa, è allestito un mercatino dell’usato Caritas di beneficenza. La giornata si conclude alle 20.30 con il concerto in piazza Matteotti della “B’Otto’s Band”, band funk & blues.



Da Lunedì 25 a Giovedì 28, alle ore 20, Novena e Confessioni nella chiesa di San Michele.Venerdì 29, giorno del patrono, ore 11 Messa Solenne presieduta dal Vescovo Livio Corazza. Alle ore 20 processione solenne con la statua di San Michele per le vie del paese, animata dal Corpo Bandistico Comunale “N. Maurizi”.