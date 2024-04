"Come prendersi cura di sé e degli altri all'interno della comunità”: un incontro per migliorare la qualità della vita

Prezzo non disponibile

"Come prendersi cura di sé e degli altri all'interno della comunità” è il tema su cui ci si confronterà mercoledì 17 aprile alle 20 presso la Sala Donati in corso Diaz, 111. L'incontro, proposto dall'Associazione “Progetto Ruffilli” all'interno della “Rete Amica”, vuole offrire a tutti coloro che si prendono cura di sé e degli altri un momento di condivisione per contribuire a migliorare la qualità della vita.

Sono previsti interventi di Silvia Diletti, Assistente Sociale Unità Anziani, Cinzia Orioli, psicoterapeuta, Fausta Martino, psicologa. In programma pure “commenti musicali” di Francesco Giovannetti. L'ingresso è libero e gratuito.

L'Associazione di volontariato "Progetto Ruffilli" si occupa di iniziative e interventi diretti principalmente agli anziani e alle loro famiglie. La “Rete Amica” è un progetto di realtà che operano nel Terzo Settore in collaborazione col Comune di Forlì, con l'obiettivo di continuare a vivere bene nel proprio quartiere e nella propria casa anche quando si diventa anziani. È rivolta a tutti gli abitanti di quartieri e zone cittadine e offre attività e servizi vicini a casa per mantenersi in salute, stringere nuove relazioni ed essere aiutati nei momenti di difficoltà.