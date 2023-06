Come sta cambiando il mondo della moda? Incontro al Campus Universitario

Giovedì 15 giugno, alle ore 18, al Campus Universitario di Forlì si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Moda, la profonda superficie dell’umano’, in collegamento con la mostra L’arte della Moda in corso ai musei San Domenico. Tema dell’incontro sarà il fare impresa, considerato con uno sguardo rivolto alle sfide del presente e soprattutto del futuro. Dagli organizzatori un ringraziamento "all’artista Laura Bellodi che, con la curatela di Davide Boschini, ha realizzato la grafica a tiratura limitata come dono d’arte per nostri relatori".Come sempre l’incontro sarà fruibile anche in streaming sul canale YouTube della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.