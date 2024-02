Comicità e musica al Teatro Dragoni di Meldola, con Andrea Vasumi, per un pomeriggio di divertimento e solidarietà

Prezzo non disponibile

Un evento che unisce divertimento, risate e buona musica domenica 18 febbraio, alle 17,30 al Teatro Dragoni di Meldola, il tutto a sostegno dei giovani talenti del nostro territorio per la realizzazione di un docufilm sulla musica. Andrea Vasumi, noto comico del panorama italiano, sarà il protagonista indiscusso dello spettacolo, garantendo risate a volontà con il suo irresistibile umorismo.

Ma non è tutto: anche la musica sarà presente, con l'esibizione dei giovani talenti locali Tommaso Vasumi e la band Cosmikaipes, insieme alla splendida voce di Matilde Montanari, reduce dall’ esperienza a Sanremo 2024. Ad accompagnare la musica, l'elettrizzante corpo di ballo New Dance Studio con le sue meravigliose ragazze e la Cosascuola Big Band, per un mix di ritmo e movimento che coinvolgerà tutti i presenti.

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto per la realizzazione di un docufilm sulla musica dal punto di vista dei ragazzi, un progetto che mira a dare voce ai giovani talenti del nostro territorio e a celebrare l'importanza della musica nella nostra vita. Si potrà così concretizzare il sogno di tanti ragazzi che hanno la musica nel cuore: creare un docufilm ideato e realizzato con i giovani del nostro territorio, esplorando il tema avvincente della musica, con le sue molteplici sfaccettature di espressione, partecipazione, sentimento, emozione, libertà e il suo impatto sulla vita delle persone. Questo progetto non solo promuove l'arte cinematografica, ma rappresenta anche un'opportunità unica per i giovani di dare voce alle proprie passioni e visioni creative



Prenotazioni al 349/7038334 o alla mail francescafantini41@gmail.com