Grande concerto all'Arena San Domenico, guest star Omar Pedrini: il ricavato per le scuole di musica alluvionate

Continuano le iniziative di solidarietà per gli alluvionati. Lunedì 26 giugno, alle 20,30, l'Arena San Domenico di Forli ospiterà una serata di grande musica organizzata da Luca Medri, Giordano Sangiorgi e Massimo Zoli. Il cantautore Omar Pedrini, guest della serata, da sempre legato alla Terra di Romagna e presenza fissa al MEI e testimonial del monitoraggio danni del settore musica, presenta il suo nuovo album Diluvio Univefrsale, che e' stata cantata tra gil Angeli del Fango, mentre Lorenzo Baglioni portera' le sue canzoni e i suoi dialoghi imperniati sul cambiamento climatico realizzati insieme a Mario Tozzi. Max Monti, tra i piu' noti dj della Romagna, al succesos quest'anno con i 30 anni di Gam Gam rilanciata dalla dj Deborah De Luca, si presentera' coi suoi giovani dj cresciuti alle scuole di Forli, Rimini e Faenza. Poi tocchera' alle 18 band nate e cresciute alla Cosascuola di Forli. Ingresso a soli 15 euro, ridotto a 12 euro: tutto l'incassato sara' gestito dall'Associazione Assonanza delle Scuole di Musica dell'Emilia Romagna e sara' donato alle scuole di musica alluvionate. Per prenotazioni: info@cosascuola.it e 347.4669855 In collaborazione con Faenza Tieni Botta ! - Romagna Nostra a cura di MEI e Ridens che si puo' contattare al 349.4461825