Al San Giacomo il Cncerto di Natale della Giovane Orchestra Angelo Masini per Anffas

Venerdì 22 dicembre alle 21 è in programma il Concerto di Natale organizzato dall’associazione Amici dei Musei di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì e la Fondazione Masini. La Giovane Orchestra Angelo Masini ha preparato per la serata al San Giacomo un programma che spazia dai classici natalizi a brani famosi e intramontabili che cattureranno lo spirito natalizio, offrendo l'opportunità a tutti gli appassionati di musica di riunirsi e condividere la gioia di questa festività. Il ricavato sarà devoluto all’Anffas di Forlì - Ingresso ad offerta libera, prenotazioni 0543.33598.