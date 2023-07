Il prefetto Antonio Corona salutà la citta in musica dal palco dell'Arena San Domenico

Sarà una serata speciale quella in calendario lunedì 24 luglio all’Arena San Domenico di Forlì. Protagonista sul palcoscenico del teatro estivo all’aperto sarà un interprete d’eccezione: il prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona che per l’occasione, distante da ogni aspetto di carattere istituzionale, condividerà con la città la passione per la musica e il suo talento canoro.

L’evento, che avrà inizio alle ore 21, è intitolato “Amarcord (Cantautorinonsolo). Con tanto affetto, vostro...” e nasce da una idea di Antonio Corona che sarà affiancato al microfono da altri ospiti per ripercorrere, attraverso suoni e parole, alcuni decenni della storia musicale italiana. Una serata coinvolgente e pensata per cantare tutti insieme, sul palco e tra il pubblico, con i brani più famosi dei grandi autori dei “migliori anni della nostra vita”.

L’iniziativa funge anche da momento di saluto “fuori ordinanza” da parte del Prefetto che a breve lascerà la sede forlivese e che consegnerà il commiato, accompagnato da grande affetto e amicizia, alle parole di una celebre canzone di Fabrizio De André che dice “è stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati”.

L’ingresso è gratuito. Per prenotazioni 339.8281214.