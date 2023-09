Concerto spettacolo della "Piccola Orchestra Pasolini" a Civitella

Venerdì 15 settembre alle ore 21 in Piazza Matteotti a Civitella, Teatro Nucleo presenta "P.O.P - Piccola Orchestra Pasolini", un concerto spettacolo in cui si alternano momenti di sferzante forza poetica e ironiche premonizioni, stornelli dalle osterie romane, occhiali squadrati e mocassini neri, accompagnati dalle colonne sonore più o meno conosciute dei film.

A seguire Sabato 16 settembre appuntamento alle ore 18 nel castello di Cusercoli per "La Lingua dei Fiori", uno spettacolo per spazi aperti e a impatto zero che indaga i temi dell’ecologia non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche per quanto riguarda le relazioni, la socialità, i sentimenti e gli approcci psicologici. "I fiori rappresentano una metafora perfetta di lotta e rivoluzione, di resilienza e lungimiranza, di sacrificio in nome dell’amore per la vita", sostiene una nota degli organizzatori.

Sin dalla sua fondazione, Teatro Nucleo è sempre stato portavoce di un teatro che vive gli spazi aperti e i luoghi lasciati “al margine”. La sua linea poetica è stata basata fin dal principio sulla ricerca di un incontro con le persone e con i luoghi, un incontro capace di generare trasformazione. ERSA – Emilia Romagna Scena Aperta, è un progetto ideato da Teatro Nucleo per creare e rafforzare una rete di connessione tra Comuni di piccola dimensione, gruppi e compagnie teatrali che vedono nell’incontro con le comunità una parte essenziale della loro arte. Infatti, ancora oggi l’offerta culturale e le risorse investite sono destinate prevalentemente ai capoluoghi di provincia e ai Comuni con più di 20.000 abitanti, privando una grande parte del territorio regionale e la popolazione della possibilità di vivere il teatro.



L’iniziativa ha preso vita con la collaborazione del Comune di Civitella di Romagna, con il patrocinio di ANCI Emilia Romagna e con il Sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.