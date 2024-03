Conferenze, musica e cinema per la rassegna "Il tempo dei Preraffaelliti tra moderno e antimoderno"

Parte la rassegna "Il tempo dei Preraffaelliti tra moderno e antimoderno" che si svolgerà tra il 21 marzo e il 29 giugno, con eventi promossi dal circolo Acli Lamberto Valli Aps insieme ad altri 16 fra enti ed associazioni del territorio forlivese. Alessandra Righini, presidente del circolo Acli Lamberto Valli ricorda "l'attenzione che la Confraternita dei Preraffaelliti dedicò alla cultura e all'arte partendo dai cosiddetti "primitivi" e rivoluzionando il formalismo dell'epoca vittoriana. Il ritorno alla purezza - per dirla con Ruskin - fu una rivoluzione artistica che promosse il risveglio di una forza creativa capace di rigenerarsi rileggendo il passato in chiave moderna e cogliere nella natura il suo significato più profondo".

Fra gli eventi significativi di questa rassegna si segnalano: l'incontro in sala Aurora di giovedì 21 marzo alle 21 dedicato a "L'imago femminile nella pittura e nella poesia preraffaellita" con lo scrittore e psicoanalista Pierluigi Moressa, le conferenze del professor Renzo Golinucci alla Malatestiana di Cesena domenica 7 aprile e martedì 16 aprile alle 17 sulla bellezza e dramma di Shakespeare. Il dialogo fra Claudio Spadoni e Alessandra Righini in sala Aurora il 10 aprile alle 17.30 sull'arte dei Preraffaelliti. Il confronto letterario fra modelli di letteratura italiana e inglese con i prof. Alberto Casadei e Raffaella Baccolini il 3 maggio in sala Donati alle 17.30. La festa dell'Europa il 9 maggio con Michele Finelli e le fiabe di Europa e del Mondo nella sala Melozzo alle 17.30. L'affresco sulla Foresta domenica 12 maggio nella sala Melozzo sempre alle 17.30 con la collaborazione di Slow Food e il dialogo interreligioso in sala Melozzo il 29 maggio con rappresentanti delle tre religioni monoteiste.

Il professor Filippo Pantieri ha illustrato gli eventi musicali: giovedì 16 maggio in sala Aurora alle 20.45 con le musiche al tempo dei Preraffaelliti e il melologo del 21 marzo di supporto alla conferenza di Pierluigi Moressa già citata. Pietro Caruso, responsabile della comunicazione, ha illustrato i due eventi cinematografici: i Canti di Canterbury e Molto Rumore per nulla che si vedranno al San Luigi alle 20.30 di mercoledì 17 e 24 aprile. Mentre la rielaborazione del poema di Coleridge "La ballata del vecchio marinaio" verrà presentata con le letture di Mariolina Coppola e Maurizio Casali la sera di venerdì 31 maggio nella sala Aurora. Un gran ballo ottocentesco con la collaborazione della Società di danza - Circolo di Romagna Aps dedicato agli esuli politici carbonari e mazziniani a Londra si terrà nei locali del Circolo Democratico domenica 26 maggio alle 17.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. www.aclivalli.it