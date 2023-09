Corso Diaz diventa solidale con una serata di raccolta fondi per gli alluvionati: musica, cibo e divertimento

Un nuovo evento di impegno costante e solidarietà nei confronti degli alluvionati. L'associazione Odv Pop Street Parade e il ristorante Il Cortese si uniscono dando vita a "C.so Diaz Solidale": è una campagna di sensibilizzazione sull'importanza della solidarietà e della condivisione. Domenica 1 ottobre corso Diaz si trasformerà in un'oasi di inclusione e unità, in una serata di divertimento, intrattenimento e, soprattutto, di impegno solidale.



Si parte alle 18:30 con l'aperitivo solidale con dj set di Alda dalla Villa delle Rose, alle 20:30 cena con musica dal vivo dei Tocosinti: i partecipanti saranno invitati a gustare una cena solidale, allietata dalla musica dal vivo. Tra un calice e l'altro, gli ospiti ascolteranno esibizioni speciali da parte di cantanti locali: Elena Scarallo e Nicolas Cedioli. Ci sarà anche la sfilata del negozio per bambini Allaccia e Slaccia: i bambini saranno i protagonisti in passerella. Si terrà poi la presentazione del nuovo negozio Nuages Rouges di corso Mazzini.

Una parte cruciale dell'evento è la raccolta fondi, che servirà a sostenere iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita degli alluvionati e alla preparazione della comunità ad affrontare futuri eventi di emergenza. Questo evento è reso possibile grazie alla generosità di molte aziende locali che hanno contribuito con donazioni.