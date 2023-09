Dai Giardini dei Musei San Domenico alla Fabbrica delle Candele: una camminata con raccolta differenziata

"Raccolta Futura". E' il nome della camminata con raccolta differenziata dei rifiuti per le strade in programma sabato pomeriggio in un percorso che parte alle 16 dai Giardini dei Musei San Domenico e arriva alla Fabbrica delle Candele intorno alle 18. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Futura, guidata dal giovane Tommaso Venturelli, che si occuperà anche della possibile suddivisione in gruppi dei volontari, ciascuno guidato da un referente. Gli strumenti, quali guanti, sacchi, pinze, giubbotti riflettenti sono forniti dall'associazione, così come il punto di recupero rifiuti è concordato col gestore pubblico della raccolta dei rifiuti di Forlì, Alea Ambiente.

"Questo bellissimo evento - afferma il vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo - rappresenta un'occasione per esercitare la cittadinanza attiva, per sensibilizzare le persone alla tutela dell'ambiente e alla riabilitazione delle zone urbane, e per contribuire concretamente a migliorare il decoro urbano. Azione, educazione, partecipazione: sono queste le parole chiave valori dell'iniziativa che trasforma una raccolta di piccoli rifiuti abbandonati su marciapiedi e aree pubbliche, in un momento di alto valore civico".

Futura è un'associazione di promozione sociale che persegue attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come le attività di raccolta differenziata sul territorio ed il coinvolgimento di realtà del mondo della disabilità all'interno delle proprie attività, oltre a promuovere le iniziative culturali dei cittadini ed offrire uno spazio dove esprimersi ai giovani, tramite l'organizzazione di eventi quali mostre, concerti, presentazione di progetti. Un'attività a tutto campo che punta, come nel caso della manifestazione di sabato, a creare opportunità di inclusione sociale capaci di coinvolgere tutti, anche persone con disabilità, grazie alla presenza di referenti e volontari.