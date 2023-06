"Di Giovedì": si accende l'estate di Castrocaro Terme e Terra del Sole

L’estate fuoriporta si accende. Dal 15 Giugno fino al 24 agosto torna l'appuntamento con “Di giovedì - Arte, antichità, aperitivi” a cura del Consorzio di Promozione Turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. In Piazza Mazzini, mercatino dell’artigianato e del brocantage con tante proposte frutto di creatività e abilità manuale, e prodotti tipici del territorio. In Piazza del Buonincontro, mercatino dedicato ai bambini. Per chi desidera dedicarsi allo shopping serale i negozi e le boutiques saranno aperti con le migliori griffe del Made in Italy e presso i bar e ristoranti sarà possibile degustare un piacevole aperitivo in compagnia. Insomma, tutto è pronto per accendere l’atmosfera delle serate "Di Giovedì". Sempre giovedì 15 Giugno, dalle ore 21:00 in Piazza Machiavelli appuntamento con "Il liscio romagnolo con Rossella Moretti", il duo formato da Rossella Moretti (voce) e Alessandro Guidi (pianoforte, fisarmonica e voce). Il repertorio spazia dalla tradizione romagnola, in particolare per la musica di Secondo Casadei, passando per i classici italiani ed internazionali fino ai successi dei nostri giorni. Ingresso libero.