Di nuovo in maschera a San Martino in Strada: si festeggia il Carnevale

Torna il Carnvel ad San Marten domenica 3 marzo, a partire dalle 14, per le strade del quartiere forlivese. Ci sarà il concorso per maschere individuali e di gruppo, alle 14:30 la sfilata delle maschere lungo via Persiani e via Monda condotta da Jgor il trampoliere.

Poi dj set con DJ Luca el Loco, giochi per ragazzi con la GMG e giochi in legno Nonno Banter, musica con Paolo e Loris, food truck e spettacolo con fuoco di Seline Vignoni.