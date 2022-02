“Do’ bideli e un pustè”: nuovo appuntamento con la rassegna di teatro dialettale al Teatro Il Piccolo

Nuovo appuntamento, domenica 27 febbraio alle ore 21, con gli spettacoli in lingua vernacolare al Teatro Il Piccolo di Forlì. Ad andare in scena sarà la compagnia Cvì de Funtanò con la commedia in due atti Do’ bideli e un pustè, scritta e diretta da Angelo Gallegati.

Le protagoniste di questa divertente commedia sono due bidelle, le quali, oltre a essere sottoposte ogni giorno a un duro ed estenuante lavoro, si vedono costrette ad affrontare grossi e imprevedibili pericoli e vari attentati alla loro personale incolumità; non bastasse, si trovano pure ad avere a che fare con uno scapestrato, odioso e antipatico postino che si diverte a prenderle in giro.

I prossimi appuntamenti della rassegna

Il cartellone di spettacoli in lingua vernacolare al Piccolo di Forlì proseguirà con La vitoria d’Macarò del Piccolo Teatro Città di Ravenna (13 marzo), La sumara ad Tugnara della Cumpagnì dla Zercia (27 marzo). Domenica 3 aprile, infine, sarà recuperata la commedia Finalment stasera! della CDT La Rumangola che non ha potuto andare in scena lo scorso 16 gennaio.

Biglietti: 7 euro. Prevendite e prenotazioni telefoniche (0543 26355) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro apre alle ore 20. Info: 0543 26355

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FPP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.