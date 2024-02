Domenica di mercati, visite guidate e musica a Castrocaro Terme e Terra del Sole

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Una domenica dedicata allo shopping a Castrocaro Terme: il viale Marconi sarà invaso dal Mercatino di Forte dei Marmi. Negozi aperti con i saldi in corso, perfetta occasione per sbirciare tra le offerte o cercare qualche affare a prezzo ribassato. In Piazzale Poggiolini, al mattino, invece, sarà possibile reperire prodotti enogastronomici stagionali del territorio, presso il mercato contadino.

A riempire il pomeriggio di questa giornata ci penseranno le incursioni musicali a cura del Gruppo Valmontone. Non mancheranno le visite guidate alla scoperta della di Palazzo Pretorio di Terra del Sole, cuore della cittadella rinascimentale voluta da Cosimo I de' Medici. Costo della visita prevista alle ore 15:30: € 5,00 a partecipante. Costo del biglietto di ingresso al museo: secondo tariffario della struttura (€ 5,00 intero - € 4,00 ridotto – da 0 a 6 anni gratuito – residenti gratuito). Durata della visita guidata: 1 ora e mezza. Per info e iscrizioni scrivere al 349 9766518 (whatsapp o sms) entro le ore 12.00 del giorno precedente la visita

Info: Ufficio Informazione Turistica Castrocaro Terme e Terra del Sole tel. 0543 769631 - whatsapp +39 350 5193970 mail: info@castrocarotermeterradelsole.travel