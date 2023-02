"Domino 23": alla Sala San Luigi arriva il progetto del Terzo segreto di satira, con autori e protagonisti

Mercoledì 1° marzo alle ore 21.00 arriva alla Sala San Luigi DOMINO 23 il nuovo progetto cinematografico de "Il Terzo Segreto di Satira". In sala saranno presenti gli autori del film e membri del cast. DOMINO 23 - Gli ultimi non saranno i primi è il nuovo progetto de “Il Terzo Segreto di Satira”, uno special satirico, non a episodi, ma a intrecci. Domino 23 è un film che gioca con i generi, con i formati, ruba gli stilemi del cinema e della tv, si impossessa dei mass media, dell'opinione pubblica, dialogando col pensiero comune che corre sui social. Lo analizza, lo smonta, lo viviseziona e cerca di restituirne una versione nuova, diversa, ma non per forza più consapevole.



DOMINO 23 é ”l'All Star Game” cialtronesco-satirico del Terzo Segreto di Satira, dove più di trenta, tra attori e comici, compongono un mosaico che vuole mettere ulteriori dubbi in un presente già molto incerto. Guerra, povertà, nuovi governi e vecchi problemi, cambiamento climatico, immigrazione, inclusione, politicamente corretto, maggiori sensibilità e sempre meno certezze, sono alcuni tra gli argomenti affrontati in questo viaggio semiserio tra presente e futuro, dove il divario sociale aumenta, e i (pochi) primi son sempre più primi e i (tanti) ultimi sempre più ultimi.



Biglietti in vendita su Liveticket.it