"Donna: femminismo, medicina, ricerca" nel convegno a Castrocaro, che premia una giovane concittadina

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L’associazione voceDonna di Castrocaro Terme e Terra del Sole, nell’ambito degli ‘incontri 8 marzo’ per onorare la Giornata internazionale della Donna, ha organizzato il convegno ‘Donna: femminismo, medicina, ricerca". L’incontro é previsto per sabato 23 marzo ore 10, presso il Salone comunale di Castrocaro Terme.

La presentazione é di Annalisa Crociani, docente di Scuola primaria e vicepresidente dì VoceDonna. Introduce e coordina Carla Grementieri, biologa, ricercatrice della storia delle donne, presidente di voceDonna. Intervengono al simposio: Thomas Casadei (in foto), professore ordinario di Filosofia del diritto e direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità, Unimore-Università di Modena e Reggio Emilia con la relazione “Tra medicina, emancipazione, politica. Anna Kuliscioff e noi”; Paola Possanzini, medica, anatomopatologa AUSL Romagna-Forlì, coordinatrice della Commissione Pari Opportunità e dell'Osservatorio di medicina di genere dell'Ordine dei medici della provincia di Forlì e Cesena, argomenterà su “Che cos'è la medicina di genere”; Marina Mengarelli Flamigni, sociologa, Associazione Luca Coscioni, Consulta di Bioetica Onlus, Consulta Laica Forlivese, parlerà di “Carlo Flamigni, femminista e amico delle donne. Esistono davvero gli uomini femministi?”.

Concluderà gli interventi Greta Bagnolini, dottorata in Scienze farmaceutiche, assegnatista di ricerca presso l'Università degli Studi di Bologna, con l’argomento “Medicina di precisione: la letalità sintetica come strumento della chimica farmaceutica”. Al termine del convegno verrà consegnata la tessera di Socia Onoraria a questa giovane concittadina che si sta facendo strada nell’ambito della ricerca scientifica. Previsti i saluti del sindaco Francesco Billi e quelli del dirigente scolastico del nostro Istituto Comprensivo Valle del Montone, Antonio Citro per la partecipazione delle classi terze della Scuola Media 'Dante Alighieri' di Castrocaro Terme e Terra del Sole.



Il convegno, a ingresso libero, si svolge col patrocinio dell’Amministrazione comunale.