"Donne che fanno strada": le illustri che hanno fatto la storia della città sul palco del Teatro Verdi

INTERO € 20,00- RIDOTTO € 15,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Forlimpopoli, Soci T.D.F, FoEmozioni)

Prezzo INTERO € 20,00- RIDOTTO € 15,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Forlimpopoli, Soci T.D.F, FoEmozioni)

La compagnia Malocchi & Profumi porta sul palco del Teatro Verdi di Forlimpopoli "Donne che fanno strada", scritto e diretto da Lara Mengozzi e Sabina Spazzoli, mercoledì 24 alle 21. Lo spettacolo è una drammaturgia originale in cui alcune illustri donne che nella Città di Forlì hanno lasciato un segno tangibile, tanto da aver intitolata una strada a loro nome, si incontrano mettendo a confronto le loro vite esemplari e per molti versi eccezionali.

Le donne protagoniste della storia sono Caterina Sforza la leonessa di Romagna, Teresa Cattani Scardi patriota che ha lottato per la liberazione di Forlì dalla sudditanza allo stato pontificio, Ifigenia Gervasi patriota, attrice e scrittrice, Giorgina Crawford Saffi lungimirante progressista, molto più cha la moglie di Aurelio Saffi, Antonietta Cimolini alla quale l’Argentina ha dedicato una targa come aviatrice italiana precursora dell’aereonautica, Maria Farneti cantante soprano di fama mondiale, interprete delle maggiori opere di Mascagni e di Puccini, Tina Gori convinta antifascista e figura di rilievo della resistenza romagnola,Teresa Valmori e Marina Nardi operaie forlivesi alla Fabbrica Battistini tra le promotrici dello Sciopero del Pane nel 1941, con l’aggiunta di un cammeo dedicato a Iris Versari partigiana del gruppo Corbari, medaglia d’oro al valor militare.

Nel luogo non luogo del palcoscenico e nel tempo indefinito della rappresentazione queste donne si incontrano,ospiti di Marietta Sabatini, donna di fiducia e collaboratrice di Pelegrino Artusi, e qui raccontano la loro storia e condividono i propri destini.I loro racconti, carichi di verità e di valore, sono volti a portare il pubblico al centro di una storia dove tutte le donne sono protagoniste. Lo spettacolo reclama, attraverso le storie di queste donne eccezionali, un posto di tutto rispetto nella Storia dell’umanità per tutte le altre donne, anche se sconosciute, piccole e insignificanti (come dirà una di loro…).

BIGLIETTERIA: INTERO € 20,00- RIDOTTO € 15,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Forlimpopoli, Soci T.D.F, FoEmozioni) - INFOLINE: 05431713530 – 3397097952 – 3479458012. E-mail: info@teatrodelleforchette.it