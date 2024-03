“Donne che spettacolo!”: a Forlimpopoli si proietta la versione restaurata di “Persepolis”

Prezzo non disponibile

Proseguono gli appuntamenti di “Donne, che spettacolo!”, il cartellone di iniziative che le associazioni di Forlimpopoli hanno promosso col sostegno e il coordinamento dell'Amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale della Donna. Giovedì 14 marzo quando alle ore 21, al cine teatro Verdi sarà proiettata la versione restaurata in lingua originale con sottotitoli in italiano di “Persepolis”, celebre film d’animazione firmato dalla scrittrice iraniana Marjane Satrapi e da Vincent Parronaud.

Tratto dall’omonimo graphic novel autobiografico di Marjane Satrapi, nel 2007 il film ha vinto il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes.