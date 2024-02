Donne per la pace sul palcoscenico del Teatro Verdi di Forlimpopoli: torna l'evento di solidarietà

Il tradizionale appuntamento Donna solidale, dedicato alle donne, nelle sue più varie sfaccettature e fragilità torna al Teatro Verdi di Forlimpopoli, giovedì 7 marzo alle ore 20.45 con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. L’evento, inoltre, è inserito nel progetto del Comune di Forlimpopoli Pari opportunità per un'opportuna parità, finanziato dalla regione Emilia- Romagna.

Il tema di quest’anno è Donne di pace e la direttrice artistica Veronica Gonzalez ,che cinque anni fa ha inventato il format e messo in piedi un gruppo di persone che si dedica volontariamente al progetto, fa sapere che la scaletta della serata è ormai al completo. La formula è quella di brevi esibizioni da parte di artisti professionisti e non, che per la serata metteranno a disposizione il loro talento per una buona causa. Sketchs, danza, canto, parole per ricordare quanto sia importante il ruolo delle donne per la pace nel mondo. Una serata corale, dove impegno sociale, leggerezza, senso e appartenenza alla comunità saranno il collante.

Tutti i dettagli specifici della serata, artisti, interventi e collaborazioni saranno svelati a tempo debito.Un evento per tutti, donne e uomini, che parla di sorellanza, di generosità, un evento dove tante associazioni del territorio stanno dando adesione, un evento di puro volontariato. L’evento è organizzato dall’associazione Teatro Dei Piedi sarà ad offerta libera e tutto il ricavato andrà in beneficenza

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook Donna solidale.