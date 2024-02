"Donpasta" torna a Forlimpopoli per presentare la nuova edizione di tre suoi libri

Torna a Forlimpopoli Donpasta, eclettico esperto di cucina, dj ed economista, Premio Marietta ad honorem 2015. L’appuntamento è per venerdì 1 marzo, alle ore 20, nella chiesa dei Servi, nel complesso di Casa Artusi. L’occasione è la presentazione della nuova edizione dei tre libri di Donpasta “Artusi remix”, “Food sound system” e “La parmigiana e la rivoluzione”, recentemente ripubblicati dalla casa editrice Kurumury.

Dj, economista, appassionato di gastronomia, Donpasta – al secolo Daniele De Michele – è considerato dal New York Times uno dei più inventivi attivisti del cibo. In venti anni di attività ha dato vita a diversi progetti dedicati alla cultura del cibo. “Food Sound System” è diventato uno spettacolo multimediale, in tournée mondiale dal 2004. Ha realizzato per Rai Cinema i film documentari “I villani” e “Naviganti”, entrambi presentati al Festival di Venezia.

Ha collaborato con Rai3, La7 e Gambero Rosso-Sky, e, con Treccani e il "Corriere della Sera", ha costruito la web-serie “Nonne d’Italia in cucina”. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’iniziativa è promossa da Casa Artusi e dall’Associazione delle Mariette, con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.