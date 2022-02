Il viaggio rocmbolesco di "Due vecchiette vanno al Nord" al Teatro di Galeata

Torna in tournée uno spettacolo della Compagnia Tra un atto e l’altro, che ha una lunga storia di successi. Ormai divenuto un “cult”, continua infatti a riempire le sale di entusiasmo. Sabato 26 febbraio va in scena un nuovo appuntamento al Teatro Carlo Zampighi Galeata. Alle 21,15 sul palco lo spettacolo "Due vecchiette vanno al Nord" di Pierre Notte con Angela Malfitano, nei panni di Bernadette e Francesca Mazza in quelli di Annette.

Annette e Bernadette hanno appena perso la madre e deciso di inumare le sue ceneri vicino a quelle del padre, nel Nord della Francia. Ma inizia in realtà un viaggio rocambolesco che è reale e metaforico insieme, carico com’è di memorie e conti da chiudere. Un mix di humour corrosivo e e di tenerezza. In Due vecchiette vanno a Nord - sorta di road movie con due “attempate” Thelma e Louise - le attrici affrontano il tema della morte attraverso l’ironica scrittura di Pierre Notte.

Pierre Notte scrive per il teatro sin dai primi anni Novanta; segretario generale dell’Académie française tra il 2006 e il 2009, è anche giornalista, poeta, romanziere, attore, regista, nonché autore di testi radiofonici e di spettacoli di cabaret. E’ Cavaliere delle Arti e delle Lettere e ha ricevuto molti i riconoscimenti per la sua opera tra cui il Molière du Théatre privé.

Ingresso: intero euro 14, ridotto euro 12

Info e prenotazioni : 338 3169741