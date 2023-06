Edizione estiva per "Tesori Aperti" a Castrocaro: tanti gli appuntamenti in programma

Nelle sere dei martedì d’estate (con qualche eccezione di data), a partire da fine giugno per arrivare a fine agosto, si visiteranno alcuni edifici sacri di Castrocaro e Terra del Sole per approfondirne o scoprirne la storia che li lega al nostro territorio. Taluni di questi edifici non sono quasi mai visitabili perché solitamente aperti solo per motivi di culto e quindi giustamente da considerare “tesori” da scoprire o riscoprire in questa occasione.



Alle visite guidate si vogliono abbinare momenti più distensivi proponendo, a fine visita, esibizioni musicali a cura delle maestranze che in questo campo la località può vantare o assaggi di vini o di birra. Come evento collaterale a questa iniziativa, poichè inserito nel programma della “Fiera di San Rocco”, si visiterà anche la chiesina privata dedicata a questo santo, già protagonista, fra gli altri luoghi, della prima edizione di “Tesori aperti”, che ha ottenuto grande successo di pubblico.



Al via Martedì 27 Giugno, ore 20:30 con la visita alla Chiesa dei SS. Nicolò e Francesco. L’ antica chiesa dei frati francescani, divenuta parrocchiale nel 1784, la chiesa più importante di Castrocaro; con le sue vicende storico-religiose e costruttive ha da sempre contrassegnato la vita della comunità castrocarese. A seguire, Esibizione del Coro di Castrocaro e Terra del Sole



I prossimi appuntamenti

Martedì 11 Luglio, ore 20:30

Pieve di S. Reparata

Esibizione di Lympha Trio (arpa celtica, flauto, violino e voce)

Domenica 23 Luglio, ore 20:00

Chiesa di S. Maria Assunta in Sadurano

nell’ambito della rassegna SADURANO SERENADE

Martedì 25 Luglio, ore 20:30

Chiesa di S. Maria di Ciola (e Montepoggiolo)

Degustazioni di vino e olio presso Azienda Tenuta Pennita

Martedì 8 Agosto, ore 20:30

Chiesa di S. Pietro in Vincoli (Pieve salutare)

Degustazioni di birra presso gli stand della Festa

Mercoledì 16 Agosto, ore 11:00

Chiesa di San Rocco

nell’ambito della Fiera di San Rocco

Martedì 29 Agosto, ore 20:30

Chiesa di S. Martino in Ladino

Esibizione del Coro di Castrocaro e Terra del Sole

Visite guidate gratuite su prenotazione; degustazioni a pagamento a parte, la sera della visita (ma sempre su prenotazione): Ufficio I.A.T. tel. +39 0543 769631 – cell. / wa +39 350 5193970