Edizione speciale del raduno carducciano a Polenta, in onore di Dante

La CVI edizione del Raduno carducciano, organizzata dall'Accademia dei Benigni di Bertinoro in collaborazione con il comitato provinciale della Società "Dante Alighieri" di Forlì-Cesena e con il sostegno del Comune di Bertinoro, si terrà alla pieve di San Donato a Polenta sabato 11 settembre, dalle ore 16:30 e avrà un sapore speciale.

L'evento di quest'anno sarà infatti dedicato a Dante Alighieri, in occasione dei settecento anni della sua morte: il relatore, professor William Spaggiari dell'università di Milano, terrà infatti una relazione sui rapporti tra i due poeti, dal titolo "Il vicin mio grande: Carducci e Dante", che esplorerà le diverse sfaccettature del dantismo carducciano, nell'ambito del culto ottocentesco del poeta della "Commedia". A seguire l'ode carducciana "La chiesa di Polenta" sarà letta, al suon del "campanil risorto", dall'attore cesenate Denis Presepi, da anni impegnato nell'interpretazione di testi letterari della nostra tradizione. A conclusione del pomeriggio, si terrà, come ogni anno, la tradizionale merenda agreste offerta dal Comune di Bertinoro presso le ex scuole elementari.

La partecipazione è libera e gratuita, ma sono richiesti la mascherina e il Green Pass. In caso di maltempo la manifestazione sarà ospitata all'interno della millenaria pieve.

