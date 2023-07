Escursione al Mulino Biondi di Castel dell'Alpe

In occasione dell'evento Macinare Cultura, in collaborazione col Centro Visita di Premilcuore e la guida parco Salvatore Valente, ripartono le uscite di Premilcuore in escursione per la stagione 2023. Sarà un'escursione semplice di mezza giornata, lungo il sentiero che dal Bivacco del Gorgolaio porta all'antico Mulino Biondi di Castel dell'Alpe, sito nel comune di Premilcuore.



L'escursione è gratuita e adatta ai bambini.



E' OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE



INFORMAZIONI SUL PERCORSO

Percorso andata e ritorno.

Itinerario: Petriccio - Gorgolaio - Casaccia - Mulino Biondi - Ritorno

Lunghezza: 7 km (A/R) - Dislivello: 200 mt - Durata: 4 ore circa



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Ritrovo: ore 9.00 presso il Centro Visita di Premilcuore (Via Roma, 34 - 47010 Premilcuore), poi spostamento con mezzi propri presso il punto di partenza.

Abbigliamento: indumenti comodi, scarponi da trekking con calzettoni adeguati, cappello, k-way.

Per il pranzo: su prenotazione, all'arrivo al Mulino Biondi sarà possibile acquistare un cestino da pic-nic al prezzo di 7€.



Durante la giornata, presso il Mulino Biondi, si terranno una serie di eventi collegati al programma Macinare Cultura.