Escursione gratuita a Fiumicello "Sulle tracce dell'uomo" 2023

In occasione della serie di eventi Macinare Cultura, in collaborazione col Centro Visita di Premilcuore e la guida parco Salvatore Valente, ultima uscita in programma per il calendario Premilcuore in Escursione del 2023. Sarà una semplice escursione ad anello di mezza giornata, lungo il Sentiero Natura di Fiumicello, alla scoperta di come viveva l'uomo in questa vallata, prima dell'arrivo del boom economico.



L'escursione è gratuita e aperta ai bambini.



LA PRENOTAZIONE E' OBBLIGATORIA E A NUMERO CHIUSO



INFORMAZIONI SUL PERCORSO

Percorso ad anello

Itinerario: Fiumicello - Mulino Mengozzi - La Cavina - Fiumicello

Lunghezza: 3 km - Dislivello: 110 mt - Durata: 4 ore circa



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Ritrovo: ore 9.00 presso il Centro Visita di Premilcuore (Via Roma, 34 - 47010 Premilcuore), poi spostamento con mezzi propri presso il punto di partenza.

Abbigliamento: indumenti comodi, scarponi da trekking con calzettoni adeguati, cappello, k-way.

Per il pranzo: l'escursione terminerà in tempo per l'ora di pranzo.

Per chi volesse pranzare a Fiumicello, ci sarà la possibilità, SU PRENOTAZIONE, di acquistare sul posto un cestino da pic-nic al costo di 7€.



Il cestino da pic-nic, realizzato a cura della Pro Loco di Premilcuore, contiene: un panino, una fetta di ciambella, un frutto e una bottiglietta d'acqua.



Nel pomeriggio, a Fiumicello, nell'area antistante al Ristorante, si terranno una serie di eventi collegati al programma Macinare Cultura.





PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:



E-mail: cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it