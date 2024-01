La grande musica italiana arriva al Teatro Diego Fabbri con il concerto di Fabio Concato

Il Teatro Diego Fabbri è pronto ad ospitare Fabio Concato nel Musico Ambulante Tour 2024, venerdì 26 gannaio alle 21. Imperdibile appuntamento con la grande musica italiana d’autore a Forlì dove Fabio Concato guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. Con lui, sul palco del “Musico Ambulante Tour”, i suoi strepitosi amici Musici: Ornella D'Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre).

Fabio Concato è una delle certezze della nostra musica d'autore e un grande interprete della scena musicale italiana, che crede ancora nella poesia adagiata su armonie non banali, che hanno, a tratti, una “stretta familiarità” con il jazz. Nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante per le sue canzoni, narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d'allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nella mente che nella sensibilità del pubblico.

Biglietti: a partire da 30€ prevendita inclusa. Prevendita online: https://www.ticketone.it. Link diretto: https://www.ticketone.it/event/fabio-concato-musico-ambulante-tour-teatro-fabbri-17578003/#tab=