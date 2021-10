"Falling - storia di un padre" il film di Viggo Mortensen alla Sala San Luigi in lingua originale

Torna l'appuntamento alla Sala San Luigi con i film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film di questa settimana è "Falling - storia di un padre", primo film da regista per il famosissimo attore Viggo Mortensen.

La storia narra di Willis ,un uomo testardo e conservatore che ormai non può più vivere da solo e si vede costretto a lasciare la sua casa di campagna, dove ha vissuto da solo per molti anni. Va a vivere a Los Angeles con suo figlio John, suo marito Eric e la loro figlia. John con l'aiuto di sua sorella Sarah spera di trovare al più presto una sistemazione comoda e vicina per il padre. Ma tutte le buone intenzioni si infrangono di fronte alla testardaggine e rifiuto di Willis di cambiare il suo modo di vivere. Questo farà emergere vecchi rancori familiari e aumenterà i conflitti tra padre e figlio, anche a causa delle sua omosessualità mai accettata.

"Falling - storia di un padre" sarà proiettato Martedì 05 ottobre in versione originale con sottotitoli in italiano alle ore 21.00 presso la Sala San Luigi.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...