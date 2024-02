Farsi belle facendo del bene: a Forlimpopoli torna “Una piega per l’Hospice”

Farsi belle facendo del bene. Domenica 3 marzo torna a Forlimpopoli “Una piega per l’Hospice”, la manifestazione promossa dall’associazione Amici dell’Hospice, che giunge alla settima edizione. Dalle 9 alle 17, nella sala al primo piano del Palazzo della Torre (piazza Garibaldi 26) ci saranno tante parrucchiere volontarie che metteranno a disposizione il loro lavoro per offrire una messa in piega alle signore, a fronte di un contributo minimo 15 euro. La somma raccolta nel corso della giornata sarà totalmente destinata alle attività che l’associazione svolge sia in hospice sia in assistenza domiciliare.

L’evento, promosso dall’associazione Amici dell’Hospice, è nato per iniziativa di Giovanna Conficoni, parrucchiera forlimpopolese, che, per ricordare un’amica e collega scomparsa prematuramente proprio all’Hospice, ha promosso tanti anni fa questa manifestazione, coinvolgendo tante altre professioniste del settore e mettendo a frutto la propria professionalità nel sostenere una struttura, quale l’Hospice, che dimostra una speciale attenzione al malato ed una vicinanza sincera ai famigliari.

"Amici dell'Hospice" da oltre 20 anni promuove attività di assistenza e socializzazione rivolte agli ospiti degli Hospice del territorio e ai loro famigliari. Sempre domenica, negli stessi orari, gli Amici dell’Hospice saranno presenti in piazza Pompilio con uno stand dove sarà possibile acquistare uova di cioccolata e colombe artigianali. Anche in questo caso il ricavato servirà per sostenere le attività dell’associazione. Le iniziative hanno il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.