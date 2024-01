“Fatti di… sangue”: fumetto e solidarietà nelle opere dei partecipanti al concorso promosso da Avis Forlì

Per la sua seconda edizione, il concorso gratuito a premi promosso dall’Avis Comunale di Forlì e dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati “Calle” Social Community Hub torna a valorizzare la creatività giovanile intorno al tema della donazione di sangue. Il filo rosso che ha guidato i partecipanti nel dar prova della loro arte e fantasia è “Fatti di… sangue”, uno stimolo che ha permesso ai giovani concorrenti di tradurre in fumetti la loro percezione relativa alle situazioni in cui è compreso il sangue. Il contest era aperto a tutti gli iscritti al “PerCorso di fumetto” – organizzato da Avis Forlì nella Sala Loreti della Casa del Donatore nei mesi di settembre e ottobre 2023 e coordinato da Gianluca Umiliacchi – e agli studenti che frequentano le classi quarta e quinta delle scuole secondarie di secondo grado di Forlì e circondario.

Per svelare gli elaborati prodotti dai partecipanti alla seconda edizione del concorso e apprezzare nuovamente le tavole realizzate dai concorrenti della prima edizione del contest (sul tema “Rosso come…”) verrà allestita una mostra nella Piazza del Padiglione “Morgagni” dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì (via C. Forlanini, 34), che sarà visitabile da lunedì 22 gennaio a domenica 4 febbraio. Sempre nello stesso luogo, sabato 27 gennaio (ore 10.00) si terrà la premiazione, che decreterà il podio dei tre vincitori. Le opere fumettistiche verranno valutate da una giuria composta da Davide Fabbri e Marco Verni (autori di fumetto e insegnanti del “PerCorso di fumetto”), Gianluca Umiliacchi (direttore della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati “Calle” Social Community Hub), da un rappresentante del Comune di Forlì e da un rappresentante dell’Ufficio di Presidenza di Avis Forlì. L’evento della premiazione è aperto al pubblico. Il corso e il concorso di fumetto sono patrocinati dal Comune di Forlì – Assessorato alle Politiche Sociali e dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Per info: 0543.20013; forli.comunale@avis.it; www.avisforli.it.