Favola al Teatro il Piccolo: si sogna con Collettivo Clown in "Balloon adventures"

Domenica 11 febbraio alle ore 16, per la rassegna Favole del Teatro Piccolo di Forlì, la compagnia Collettivo Clown sarà in scena con lo spettacolo Balloon Adventures, scritto e interpretato da Andrea Meroni e Fabio Lucignano. Uno spettacolo di giocoleria, clownerie e pantomima, con una narrazione leggera, eterea e sognante. Poetico senza perdere di comicità, comico senza perdere la poetica. Cosa significa inseguire un sogno, se non vivere? Lo spettacolo vuol essere un inno alla vita, un inno al viaggio o meglio “alla stessa ragione del viaggio, viaggiare”.

"Forse aveva ragione William Shakespeare a sostenere che siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, ciò che è certo è che siamo noi a dar sostanza ai nostri sogni. Godiam, fugace e rapido è il gaudio dell'amore"

Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è più nulla da fare. Ma se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown?

Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguirlo. Questo viaggio li porterà a Balloonia dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Riusciranno a riportarli a terra?

Biglietti e prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (ore 10/13 e 16/18). Nel giorno di spettacolo, la biglietteria del Teatro Piccolo aprirà alle ore 15. Biglietti online su Vivaticket. Prezzi: 5 euro. Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it