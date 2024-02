Favole al teatro Il Piccolo con Eccentrici Dadarò in “A pesca di emozioni”

Domenica 10 marzo alle ore 16, per la rassegna Favole, la compagnia Eccentrici Dadarò presenta, al Teatro Piccolo di Forlì, A pesca di emozioni, spettacolo di clownerie e pantomima liberamente ispirato a I colori delle emozioni di Anna Llenas, scritto dagli interpreti Umberto Banti e Simone Lombardelli con il regista Dadde Visconti.

C’era una volta un uomo che adorava pescare, appena sorgeva il sole saliva in sella alla sua bicicletta e pedalava verso il mare… C’era una volta un altro uomo che adorava pescare, appena sorgeva il sole saliva in sella alla sua bicicletta e pedalava verso il mare… Una storia piccola, due uomini e la loro giornata di pesca in un paese dove si vive con un palloncino in testa, perché è lì, nel palloncino, che risiedono le emozioni. Piccole manie, piccoli gesti, piccoli litigi e piccole incomprensioni per riuscire a pescare un piccolo pesce che farà scoprire loro l’emozione più grande: l’amicizia, raccontata con l’essenzialità di una striscia disegnata a colori. Uno spettacolo semplice e “leggero come i palloncini” per trattare il tema, centrale nell’infanzia, dell’identificazione e del riconoscimento delle emozioni, utilizzando un linguaggio che appartiene al loro mondo, quello dei colori.

Biglietti e prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (ore 10/13 e 16/18). Nel giorno di spettacolo, la biglietteria del Teatro Piccolo aprirà alle ore 15. Biglietti online su Vivaticket. Prezzi: 5 euro

Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it