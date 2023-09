Festa dei Quartieri al parco di Carpena: da Pompieropoli ai cani della Croce Rossa

Domenica 17 settembre il parco di Carpena ospita la Festa dei Quartieri, organizzata dai comitati di quartiere San Martino in Strada e Carpena - Magliano: dalle 14,30 in poi per trascorrere un piacevole pomeriggio in compagnia. All'interno del parco diverse attività intratterranno i presenti come Pompieropoli, laboratorio aquiloni, esibizioni delle unità cinofile della Croce Rossa Italiana, gimcana per bambini. Inoltre verranno esposte auto d'epoca e mezzi dei vigili del fuoco e della C.R.I.

Saranno presenti stand dell'Avis, Ail, associazioni cinofile, assistenti civici e ci sarà l'esposizione di modellini di auto e moto, non mancherà la Croce rossa con zucchero filato e popcorn. La Fiab accompagnerà alla festa in bicicletta per sensibilizzare ed educare adulti e bambini alla mobilità sostenibile, con ritrovo alle 14,20 in via Persiani, lato Chiesa San Martino in Strada. All' interno del parco food truck con hamburger, piadina e birra.

Ingresso libero