Festival di Caterina: si parte col villaggio e lo spettacolo di Falconeria

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Da mercoledì 14 a sabato 17 giugno dalle ore 18.00 alle ore 23.00, nell’ambito del Festival di Caterina, la Barcaccia di Forlì si animerà con un’inedita e coinvolgente iniziativa adatta ad ogni pubblico e per le famiglie: il “Villaggio di Caterina”. Il villaggio è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura, l’Assessorato alle Attività produttive, le associazioni di categorie, l’organizzatore Acli Gestioni Sociali, e le associazioni forlivesi di rievocazione storica, coordinati dalla Responsabile e dai colleghi Unità Eventi.

Qui, dal tardo pomeriggio una decina di food truck del territorio offriranno una varietà di piatti della cucina tradizionale, alcuni ripensati espressamente per il Festival. Il pubblico avrà a disposizione un’area ristoro con tavoli e sedie. Un menù variegato con primi piatti di pasta fresca, piadine e panini farciti, carne, aperitivi e cocktail, pasticceria e gelati, birra artigianale. Un carretto tradizionale del gelato ci restituirà un tocco retrò. Il villaggio ospiterà anche uno spazio dedicato alle produzioni dell’artigianato locale: accessori ecosostenibili made in Italy, piccoli oggetti in ceramica e prodotti naturali a base di erbe aromatiche.

Ad animare le serate spettacoli di rievocazione storica a cura delle associazioni forlivesi Il Drago Oscuro, Famaleonis e Rosa dei Venti, che offriranno un’immersione nel passato grazie alle loro performance con figuranti e laboratori didattici. Un affascinante spettacolo di falconeria, della Falconeria Freddy, previsto per la serata inaugurale di mercoledì 14 giugno, aggiungerà un ulteriore elemento di intrattenimento. Speaker della serata il Paggio dei Clerici Vagantes che proporrà uno spettacolo giullaresco. Il ricco programma di attività comprenderà infine visite guidate gratuite nel centro storico cittadino alla scoperta dell’affascinante personaggio di Caterina Sforza.

PROGRAMMA ANIMAZIONI

14 giugno. Animazione ore 19.00 - 21.00

Spettacolo di Falconeria

Animazione storica con nobili, mercanti, armati, cavalieri, dame e giullari

Mercato storico caratterizzato da attività artigianali proprie dell’epoca

Scambio d’arme

15 - 16 - 17 giugno. Animazione ore 19.00 - 23.00

Didattica della storia forlivese e delle signorie romagnole del tardo medioevo e rinascimento

Ricostruzione storica di mercato

Campo di tiro di arceria (per bambini)

Dimostrazione e lezioni di scherma storica

Vestizione del cavaliere

Didattica e spettacolo di falconeria

Attività di cucina storica

Info: IAT HUB tel. 0543 712362

Info: visite guidate Giuseppe Verrelli, tel. 3489206619