Il Festival dell'Oriente debutta a Forlì: la cultura orientale tra eventi, bazar e gastronomia

Il Festival dell'Oriente sbarca per la prima volta a Forlì. Unica tappa in Regione, la rassegna lascia Bologna e scommette sul capoluogo romagnolo. Si parte questo fine settimana ma si replica il 9-10 aprile. I padiglioni della Fiera di Forlì ospitano un appuntamento interamente dedicato all'Oriente tradizionale e alla conoscenza delle sue tradizioni, folklore e magia. Una fiera all’insegna dell’armonia e della serenità, con la presenza di numerosi stand, workshop e conferenze, in programma sabato 2 aprile, domenica 3, sabato 9 e domenica 10 aprile dalle ore 10.30 alle ore 20.30 in via Punta di Ferro.

Mostre fotografiche, bazar, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folkloristici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni. Il pubblico può interagire e sperimentare gratuitamente decine di terapie tradizionali, visitare il settore dedicato alla salute e benessere con le sue aree dedicate alle terapie olistiche le discipline bionaturali lo yoga, ayurvedica, fiori di bach, reiki ,massaggi, ci kung, tai chi chuan, shiatsu , erbe, tisane, spezie e tutto quel che ruota intorno al mondo della salute, del biologico e del benessere.

Un percorso interattivo e coinvolgente in grado far immergere i cittadini nella magia dell'Oriente con moltissime attività quali la vestizione del kimono, i tamburi di guerra giapponesi, la cerimonia del tè, la costruzione del mandala dei monaci e decine e decine di spettacoli ed esibizioni che si terranno ininterrottamente nei tre palchi della kermesse forlivese con la presenza di straordinari artisti provenienti da tutto il mondo. E ancora l'imperdibile bazar orientale con centinaia di stand di prodotti tipici, e l'autentica gastronomia tradizionale con una novità imperdibile, lo street food orientale con Giappone Tailandia, Vietnam, Cina, Cambogia, Sri Lanka, India, Tibet, Filippine.

Per info, costi e orari della manifestazione: https://www.festivaldellorienteforli.it/