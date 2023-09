Finalissima per il Festival di Castrocaro con il rapper Clementino e la conduttrice radiofonica Manola Moslehi

Attesa per la finale della 65esima edizione del “Festival di Castrocaro” prevista venerdì 22 settembre nella località termale e presentata dal rapper Clementino e dalla conduttrice radiofonica di Radio Italia Manola Moslehi. "Presentare il leggendario Festival di Castrocaro non sarà facile – commenta Clementino – ma mi impegnerò al massimo per portare a casa un obiettivo che è sempre stato uno dei miei sogni. Ce la metterò tutta 'guagliù' ve lo prometto".

"La conduzione del Festival di Castrocaro sarà per me una grande opportunità di crescita professionale – afferma Manola Moslehi – Quella di quest'anno sarà un'edizione completamente rinnovata e, permettetemi di aggiungere, per niente anacronistica, anzi. La musica contemporanea e alcuni dei suoi giovani rappresentanti saranno al centro dell'attenzione del Festival e di una giuria di professionisti incredibili. Non vedo l'ora di iniziare e mi entusiasma ancora di più sapere di avere accanto in quest'avventura un artista come Clementino che stimo da sempre".

Sul palco allestito nella Piazza d’Armi della città romagnola si confronteranno 8 solisti, un duo e una band che presenteranno un loro inedito e che sono stati selezionati a luglio da una giuria presieduta dal direttore d’orchestra, compositore, musicista e arrangiatore Beppe Vessicchio e formata dal patron e produttore esecutivo del Festival Carlo Avarello e dall’autore Salvatore Mineo. Oltre alla gara in qualità di super ospiti si alterneranno sul palco tanti big della musica italiana.

Il 22 settembre i finalisti verranno valutati da una giuria di qualità formata da professionisti e addetti ai lavori del mondo della musica guidata da Maestro Beppe Vessicchio, che giudicherà la qualità dell’inedito e le doti canore e di interpretazione affiancata da una giuria composta da web celebrities e content creator che ufficializzeranno sui propri profili social i tre talenti preferiti. Questo duplice punto di vista sui finalisti intende unire la tradizione di un festival che è un’istituzione del mondo della musica italiana dal 1957 e che ha segnato la nascita artistica di miti della musica come Zucchero, Eros Ramazzotti e Laura Pausini, alle nuove generazioni e al linguaggio del web e in particolare dei social network che hanno cambiato in larga parte la il mondo della comunicazione e della musica.

Questi i nomi dei finalisti e i titoli degli inediti che presenteranno sul palco:

BOSCO, nome d’arte di Alberto Boschiero, cantautore di 25 anni, Venezia – inedito “Disegni Bianchi”;

PRIDEA, nome d’arte di Chiara Bruno, cantautrice di 26 anni, Palermo – inedito “Chiamami adesso”;

TOBIA LANARO, cantautore di 23 anni, Vicenza – inedito “Basta”;

KAOTIKA nome d’arte di Pietro Peloso, cantautore di 22 anni, Orta Nova, Foggia – inedito “Ho pianto”;

DJOMI nome d’arte di Domenico Pini, cantautore di 21 anni, Ravenna – inedito “Chiama un dottore”;

SARA RUSSO interprete di 24 anni, Bacoli, Napoli – inedito “C’est la vie”;

VIRGINIA TONIATO cantautrice di 24 anni, Padova – inedito “Nonno Tino”;

NICOLE VIOTO interprete di 19 anni, Venezia – inedito “Due come noi”;

I FRENÈSYA, duo formato dai fratelli cantautori e polistrumentista Flavia, 22 anni, e Federico Marra, 28 anni, Roma – inedito “Rumore bianco”;

I SENZA VOLTO, band formata da Nicola Colomboni, cantante, 26 anni, Nicolae Giuliani, batterista, 25 anni, Nicola Ragnetti, bassista, 31 anni, Tommaso Golaschi, chitarra e seconda voce, 28 anni, Foggia – inedito “Ascolta”.

Altra novità del Festival saranno i premi previsti per i vincitori: il primo classificato avrà l’opportunità di realizzare tre brani e un videoclip a cura e spese di Isola degli Artisti. La produzione si occuperà di tutte le spese per la realizzazione di un EP che sarà prodotto dalla label e distribuito da ADA/Warner Music; il vincitore del premio della critica potrà di realizzare un brano e un videoclip, sempre a cura e spese di Isola degli Artisti. Il singolo sarà prodotto dalla label e distribuito da ADA/Warner Music.

Info: https://festivaldicastrocaro.it