Forlì celebra il 78esimo anniversario della Liberazione: un ricco programma di eventi

Sono numerosi gli eventi organizzati dal Comune per l’anniversario della Liberazione di Forlì. Sabato 5 novembre l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra di Forlì promuove il Raduno di mezzi storici. Dalle 10 i mezzi arriveranno in piazza Saffi per poi ripartire alle ore 11.30 per Castrocaro Terme, dove sosteranno in viale Marconi. Il rientro in piazza Saffi è previsto per le ore 12.30 circa. Il raduno si concluderà nel pomeriggio. Sempre sabato 5 novembre alle 11 al Sacrario ai Caduti di corso Diaz, sarà inaugurata la mostra “Battaglia di Forlì” a cura dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra di Forlì, in collaborazione con le altre Associazioni combattentistiche e d’arma cittadine.

Lunedì 7 novembre alle 17, alla Casa del Mutilato (via Maroncelli 3) si terrà un incontro pubblico dal titolo “Una resistenza laica e democratica – la Resistenza Forlivese di forze e persone del Partito d’Azione, Mazziniane, Repubblicane, Socialiste e Democratiche”. Interverrà Luca Aniasi, presidente Nazionale Fiap, coordinerà l’incontro Antonio Spazzoli. Martedì 8 novembre alle ore 17.30, alla sala Randi (in Municipio, ingresso da via delle Torri 13) l’Istituto Storico della Resistenza Forlì-Cesena presenta il volume “Il coraggio delle parole sulla linea Gotica. I volantini clandestini della resistenza in Romagna (1943-1944). Interverranno i curatori Vladimiro Flamigni e Domenico Guzzo. Saranno presenti il presidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni e l’editore di Grafikamente Gigi Mattarelli.

Mercoledì 9 novembre alle ore 10.45 in piazza Saffi si svolgerà la cerimonia istituzionale in ricordo del 78esimo anniversario della Liberazione della Città di Forlì. Saranno deposte corone commemorative al Sacrario ai Caduti per la Libertà nel Chiostro di San Mercuriale e ai lampioni dei Martiri in piazza Saffi. Renderanno gli onori un picchetto del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste” e del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell’Aeronautica Militare. Momento centrale dell’Anniversario della Liberazione sarà il ricordo di Don Giuseppe Prati “Don Pippo", straordinaria figura di umanità, cultura, fede e senso civico che fu un punto di riferimento importantissimo per la comunità forlivese. Ad illustrare il valore del pensiero e delle opere di Don Pippo sarà il vescovo Livio Corazza. E’ previsto l’intervento del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini (in caso di maltempo gli interventi si terranno nel Salone Comunale, piazza Saffi 8). Alle 17 nel Salone Comunale La Banda Città di Forlì si esibirà nel “Concerto per la Liberazione” (ingresso gratuito).

Sabato 12 novembre alle 11 al Cimitero di San Martino in Strada, la sezione dell'Anpi di Forlì ha organizzato una deposizione di corona al Monumento dedicato ai tre Martiri della Resistenza di San Martino in Strada Pino Maroni, Antonio Piazza e Antonio Zoli. Domenica 13 novembre alle ore 15.00 ritrovo e partenza in via Oberdan, angolo corso della Repubblica, a Forlì del Trekking Urbano “Le donne di Forlì nella Guerra e nella Resistenza”; evento a cura dell’Istituto Storico della Resistenza Forlì-Cesena (la partecipazione è gratuita ma l’iscrizione obbligatoria: Istorecofo@gmail.com – telefono 0543 28999).

Lunedì 14 novembre alle 20.30 a Casa Saffi (Sala di Dioniso, via Albicini 25), la sezione di Forlì dell'Anpi promuove un evento dal titolo “La Liberazione di Forlì”, con Miro Gori e Vico Zanetti. Saranno ospiti Roberta Mira e Simona Salustri dell’Università di Bologna. Per informazioni: Ufficio Eventi Istituzionali – piazza Saffi 8, telefono 0543/712343 (mail: eventiistituzionali@comune.forli.fc.it sito www.comune.forli.fc.it).