Forlimpopoli slow tour: trekking urbano per famiglie alla scoperta della Città Artusiana

Nella mattinata di sabato 30 settembre va in scena “Forlimpopoli Slow Tour”. Si tratta di un itinerario di trekking urbano dedicato alle famiglie, per andare alla scoperta della città artusiana in modo interessante e divertente, attraverso un gioco di orientamento. Partenza alle ore 10.30 dal MAF – Museo Archeologico di Forlimpopoli; la prima tappa saranno i camminamenti della Rocca Ordelaffa per poi muoversi attraverso il centro storico di Forlimpopoli, toccando i suoi monumenti e i luoghi legati alla memoria dei personaggi storici di Forlimpopoli, da Brunoro Zampeschi a Pellegrino Artusi. Il tour si concluderà a Casa Artusi, dove chi lo vorrà potrà partecipare a una visita guidata e a una degustazione di prodotti tipici.

Per partecipare al solo trekking urbano il biglietto è di 5 euro; il programma completo, anche con visita guidata a Casa Artusi e della degustazione, costa 30 euro. Prezzi ridotti per famiglie. Per info e prenotazioni: https://www.amaparco.it/iniziative-eventi/forlimpopoli-slow-tour/ | telefono: 3371180314 | mail: maf@comune.forlimpopoli.fc.it

Il “Forlimpopoli Slow Tour” è il primo appuntamento con le attività autunnali del MAF per bambini e ragazzi. Il programma proseguirà nei sabati di ottobre con laboratori pomeridiani dedicati ai grandi miti dell’antichità.