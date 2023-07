“Géométrie des arcs” all'Arena San Domenico: concerto dell'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

Giovedì 20 luglio presso l’Arena San Domenico di Forlì, alle ore 21.00 la prestigiosissima Orchestre Royal de Chambre de Wallonie si esibirà, sotto la direzione di Vahan Mardirossian, nell spettacolo intitolato “Géométrie des arcs” e compreso nella rassegna ERF 2023 “Forlì grande musica”. Il concerto della più antica orchestra da camera belga si svolgerà con il sostegno di enti internazionali come il Governo Belga, con il patrocinio dell’Ambasciata Belga e in collaborazione con Festival Ljubljana, rassegna di spettacoli teatrali, concerti e danza della capitale Slovena.

Il programma “Geometrie des Arcs” si apre con la produzione giovanile e irrequieta Wolfgang Amadeus Mozart: il Divertimento n. 1 in re maggiore K. 136, , una composizione singolare scritta a sedici anni da Mozart, che sembra tendere in parte al genere del “divertimento” (ma è diverso nella forma, composta di tre soli movimenti) e in parte al quartetto (ma senza averne il tipico carattere cameristico). Si passa poi al Quartetto per archi (Quartettsatz) in do minore D. 703 di Franz Schubert: anche questo componimento è stato scritto dal compositore tedesco in giovane età (risentendo l’influsso di Mozart ma discostandosene per le atmosfere forse più profonde e drammatiche), ma è dai più ritenuto il primo precoce segno della maturità compositiva di Schubert. Si prosegue con l’Adagio per archi del celebre compositore belga Guillaume Lekeu, un brano le cui lunghe sfumature malinconiche si ritiene derivino dall’angoscia provata dall’autore per la morte dell’amico César Franck, uno dei più grandi musicisti francesi dell’Ottocento. In chiusura, il pubblico verrà trasportato magicamente nella Firenze del XIX secolo in cui ?ajkovskij compose il Souvenir de Florence, l’unico sestetto per archi scritto dal compositore russo, che rievoca le turbolenze emotive di un amore proibito per poi perdersi in un gioco di digressioni, prima di chiudere con crescendo burrascosi quanto improvvisi.

L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie è la più antica orchestra da camera belga, che ha sede a Mons, capitale culturale della Federazione Wallonie-Bruxelles. Fondata nel 1958, è oggi diretta da Vahan Mardirossian, che prosegue con successo la direzioni di illustri precedenti come Augustin Dumay (2003-2013) e Frank Braley (2014-2019). L’orchestra vanta collaborazioni con i più grandi musicisti al mondo (da Gidon Kremer e Ivry Gitlis e Michel Portal) ed esibizioni in prestigiose sale internazionali. Da oltre 20 anni è parte del “Queen Elisabeth International Music Competition” di Londra, e porta avanti collaborazioni con importanti concorsi, festival belgi e rassegne internazionali.

Biglietti: Interi € 10 – Ridotti over 65 e fino a 25 anni € 7 – Studenti fino a 25 anni € 5. Gratuità fino a 10 anni. In caso di maltempo: Duomo di Forlì, piazza del Duomo

L'orchestra collabora regolarmente con i più grandi artisti di tutto il mondo, calcando importanti scene sia a livello internazionale che a Mons, capitale culturale della Federazione Wallonie-Bruxelles, capitale europea della cultura 2015 e città di residenza dell'orchestra da oltre mezzo secolo: Mstislav Rostropovitch, Philippe Hirschhorn, Ivry Gitlis, Aldo Ciccolini, Gidon Kremer, Arthur Grumiaux, José Van Dam, Mischa Maïski, Maurice André, Jean-Pierre Wallez, Louis Lortie, Antoine Tamestit, Renaud e Gautier Capuçon, Michel Portal, Paul Meyer, Mathieu Herzog, Miguel da Silva, Jean-Philippe Collard, Anne Quéffelec, Barnabás Kelemen, Gary Hoffman, Richard Galliano, Gérard Caussé, Maria João Pires e molti altri; Parigi, Amsterdam, Pechino, Abu Dhabi, Istanbul, Bucarest, Bayreuth, Monaco, Lussemburgo, Zurigo, Ginevra, San Pietroburgo, Varsavia, Bruxelles e molte altre. Si esibisce regolarmente sotto la direzione del suo primo violino Jean-François Chamberlan. A Mons, in collaborazione con la Mons Arts de la Scène (MARS) e con il sostegno della città di Mons, l'ORCW presenta un repertorio diversificato e originale, con musicisti di grande fama, sia stranieri che belgi. Presenta concerti per un pubblico giovane. Offre spettacoli a giovani artisti dell'Accademia Musicale di Mons e della École Supérieure des Arts (ARTS2).