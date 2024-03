"Giocoanchio: lo sport di tutti”: un pomeriggio all’insegna dell’inclusione e dell’attività sportiva senza barriere

Prezzo non disponibile

Atleti con disabilità e associazioni impegnate a favorire l’inclusione anche nello sport: saranno loro i protagonisti della seconda edizione di “#Giocoanchio: lo sport per tutti!”, che si terrà sabato 16 marzo, a partire dalle ore 15.30 nella palestra polivalente di via Colombarone a Bertinoro. Il programma del pomeriggio prevede diversi momenti.

Si comincia con “Viviamo positivo show”, che vedrà in azione i clown di corsia dell’associazione Vip Forlì onlus. A seguire gli interventi della Sindaca di Bertinoro Gessica Allegni, della Vicesindaca con delega allo Sport Elisa Leoni, del Delegato Comitato Paralimpico dell’Emilia Romagna Massimiliano Evangelisti e di Angelica Santomauro, atleta di paratriathlon. Toccherà poi a i rappresentanti dell’associazione “Incontro senza barriere” e della cooperativa “Lamberto Valli”, che presenteranno il loro lavoro per favorire l’attività sportiva delle persone diversamente abili.

Dalle 16.30 via libera a una serie di sfide a pallacanestro. I primi a scendere sul parquet saranno i ragazzi della “Lamberto Valli” che incontreranno i padroni di casa dell’ASD Gaetano Scirea. La seconda partita in programma sarà di basket in carrozzina e vedrà fronteggiarsi l’ASDRE Reggio Emilia e la Wheelchair Basket Forlì. Il pomeriggio si concluderà con una merenda insieme.

“#Giocoanchio: lo sport per tutti!” è promosso dal Comune di Bertinoro, nell’ambito della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, istituita dall’Onu nel 1981, e ha il patrocinio del Cip (Comitato Italiano Paralimpico) dell’Emilia Romagna.