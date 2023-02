Giornata dedicata a Beppe Fenoglio a cento anni dall nascita

Sabato 25 febbraio, a cento anni dalla nascita dello scrittore partigiano Beppe Fenoglio (1922-1963), l’Istituto storico della Resistenza di Forlì organizza una serie di eventi per ricordarlo.

La giornata fenogliana sarà suddivisa in due parti: ore 17,30 presso il Caffè del teatro in Corso Diaz 44, lo storico Domenico Guzzo dialogherà con Gianfranco Lauretano, autore del saggio "Beppe Fenoglio. La prima scelta" (Ares, 2022) e con l’attivista culturale Anna Luisa Santinelli ("L'immaginario di Beppe Fenoglio e il mondo di Lawrence d’Arabia"). Ore 20,00 presso il Ridotto del Teatro Diego Fabbri in Corso Diaz 47 (entrata laterale via dall’Aste 10) proiezione del film di Guido Chiesa "Il partigiano Johnny"(2000). Il film sarà introdotto da Paolo Noto (professore di Storia del cinema italiano al Dams di Bologna) e dall’attore Antonio Petrocelli (Leonardo Cocito nel film).

L’evento, patrocinato dal Comune di Forlì, è gratuito. In collaborazione con libreria Ubik-Forlì.