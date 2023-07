Giovedì con le 'Sere fuori': a Forlimpopoli in centro storico musica, letture e visite guidate

Giovedì 27 ultimo appuntamento con le Sere Fuori, la manifestazione che nei giovedì di luglio anima il centro storico della città artusiana con un variegato programma di iniziative: musica, aperture straordinarie, visite guidate, eventi per i più piccoli, mercatini. Per la parte musicale Gli Sgumbie suoneranno in Piazza Pompilio, il Giancarlo Giannini Quartet in Via Costa e i Riviera al Fossato.

Si ripropone per chi desidera andare alla scoperta dei tesori del territorio, la visita esperienziale alla Rocca Ordelaffa con “Battistina Savelli Racconta…“. Il ritrovo è ogni giovedì alle ore 21 presso il Museo Archeologico “Tobia Aldini”. Per info e prenotazioni: 337 118 0314 – maf@comune.forlimpopoli.fc.it

Infine per i più piccoli l’Associazione Culturale “Semini” organizza una serie di incontri nella Libreria Mondadori di Forlimpopoli (Largo Paolucci De Calboli, 4) alle ore 21:00. L’incontro del 27 luglio è con Roberto Grassilli che presenterà “La Polizia della nanna”.